Овечкин неудержим! Сделал дубль и тащит «Вашингтон» в плей-офф

«Вашингтон» обыграл «Калгари» в НХЛ, Овечкин сделал дубль

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Дубль Овечкина помог команде обыграть «Калгари» и подняться в первую восьмерку.

«Калгари» — «Вашингтон» — 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Голы: Строум — 23 (Сандин, Дженсен), 14:59 — 0:1. Овечкин — 20 (бол., Пачиоретти, Уилсон), 25:58 — 0:2. Овечкин — 21 (бол., Карлсон, Строум), 29:16 — 0:3. Руни — 2 (Пачал, Коронато), 30:41 — 1:3. Лапьер — 8 (Милано), 34:22 — 1:4. Уигар — 16 (Баклунд), 47:13 — 2:4. Уилсон — 17 (п.в., Маленстин, Карлсон), 57:31 — 2:5.

Вратари: Вольф (57:21 — 57:31, 58:03) — Линдгрен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (12+11+13) — 33 (8+15+10).

Наши: Кузьменко (17.53/0/0), Мироманов (22.34/2/0) — Алексеев (10.38/0/0), Мирошниченко (11.42/2/0), Овечкин (16.51/5/0).

19 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16 793 зрителя.

«Вашингтон» после победы над «Флеймз» забрался в кубковую восьмерку Восточной конференции, обойдя «Детройт», выглядящий совсем неубедительно с 8 поражениями в 9 матчах в марте. Еще несколько недель назад такой расклад мало кто предполагал.

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У «Калгари» есть еще 14 игр, чтобы добраться до заветной восьмерки, но перед ним «Миннесота» с неугомонным Капризовым и «Сент-Луис» с тремя победами в трех последних домашних играх.

Первый период был равным, небольшое преимущество по броскам было у «Флеймз». И тут стоит отметить 30-летнего вратаря «Кэпиталз» Чарли Линдгрена, который здорово смотрелся и подтаскивал свою команду.

Во втором игровом отрезке «Вашингтон» выглядел намного лучше. «Кэпиталз» нейтрализовали два большинства соперника и дважды забили в формате «5 на 4» — оба раза в меньшинстве «Калгари» оставил Брэйдан Пачал.

Александр Овечкин увеличил отрыв «Кэпиталз» во втором периоде, забив не из своего обычного «офиса», а в классической атаке с ходу: Уилсон оставил Пачиоретти, тот набросил, и Овечкин сыграл на подставлении.

Второе удаление Пачала также было реализовано. В этот раз Овечкин забил со своей привычной точки. 843-я шайба, до рекорда Гретцки — 51.

В третьем периоде «Вашингтон» стал откровенно играть на удержание, отбрасывая шайбу и даже не пытаясь обострять. «Калгари» смог сократить отставание до двух голов, забив после выигранного вбрасывания — Маккензи Уигар прямым броском с синей линии попал точно над плечом Линдгрена. На этом заброшенные шайбы хозяев закончились. «Вашингтон» больше не позволил сопернику забить, а точку в матче поставил Том Уилсон, попавший в пустые ворота на последних минутах.

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У «Флеймз» здорово смотрелся в этой встрече Мироманов, которого выменяли перед дедлайном. Защитник здорово подключался в атаку и помогал команде в обороне, а вот Кузьменко почти не был заметен на площадке. Форвард, вернувшийся в прошлом матче после травмы, провел больше 17 минут на льду и не нанес ни одного броска в створ ворот.

Для «столичных» это была заключительная игра пятиматчевой выездной серии, в которой они забрали 3 победы. Получится ли у Овечкина затащить команду в плей-офф? Более серьезно из конкурентов стоит воспринимать даже не «Детройт», сдавший после травмы Ларкина, а «Айлендерс». Но «Вашингтон» однозначно достоин похвалы. Когда всем казалось, что команда уходит в перезагрузку и ни на что не претендует, она внезапно ожила.

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