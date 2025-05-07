Челси – Юргорден. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Кажется, после первого матча победитель этого противостояния уже известен. Но ведь чудеса случаются, правда? В футболе бывает все, однако если мы говорим о вероятном выходе "Юргордена" в финал, то здесь даже чуда не хватит, должно произойти что-то действительно особенное. Гости будут верить в это до конца, с другим настроением в Лондон лучше не лететь.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 8 мая.

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1.18 7.60 16.00 Узнать больше

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Трансляция матча

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Трансляция матча “Челси” — “Юргорден” Смотреть трансляцию

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