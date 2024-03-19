Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Обладатель пояса WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

«Мой бой с Александром Усиком – это величайший бой века. Нет более масштабного боя… Не забывайте, что Усик дважды победил того парня [Энтони Джошуа]. Но это не приближает его уровень к моему… Он абсолютный убийца и плохой человек», – рассказал Тайсон Фьюри.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua