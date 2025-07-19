Он должен заслужить свое место, – экс-игрок Барселоны о новичке команды

Молодой испанский голкипер Жоан Гарсия совсем недавно присоединился к состоянию каталонской "Барселоны". Футболист уже вместе с командой приступил к тренировкам, вернувшись после отпуска.

Бывший игрок "блаугранас" хорватский полузащитник Иван Ракитич поделился своим мнением по поводу новичка команды:

Жоан Гарсия имеет большой талант, но он должен заслужить свое место. Играть за любую команду Ла Лиги – это не то же, что играть за "Барселону".

Напомним, что Гарсия провел прошлый сезон за другой каталонский клуб – "Эспаньол". В 38 поединках испанец пропустил 51 гол, в 8 матчах сохранил ворота "сухими".

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