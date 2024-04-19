Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин попал в команду недели Лиги чемпионов после четвертьфинального матча против Манчестер Сити.
Об этом сообщает WhoScored.
В поединке с «горожане» украинец совершил 8 сейвов во время игры и отразил еще 2 удара в серии послематчевых пенальти, чем помог команде выйти в полуфинал.
В 1/2 финала подопечные Анчелотти сыграют против Баварии, которая в напряженном противостоянии прошла Арсенал.
Напомним, после матча против Манчестер Сити президент Реала Флорентино Перес настаивал на том, что контракт с украинцем нужно продлить.