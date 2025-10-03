Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет

Talksport. Александр Усик и Джейк Пол

Украинский боксер Александр Усик может в скором времени провести бой по правилам ММА.

Абсолютный чемпион мира уже долгое время мечтает о поединке с Джейком Полом – обе стороны проявили заинтересованность в проведении этого поединка.

Главный исполнительный директор PFL Джон Мартин предложил Усику и Полу провести этот бой именно под эгидой их организации.

«Насколько я понимаю, если Джейк решит драться в ММА, у него есть связи с PFL, и мы были бы отличным местом для него, чтобы это сделать. Так что подождем и посмотрим, что произойдет», – сказал Мартин.

Ранее менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас исключил боксерский поединок против известного блогера Джейка Пола.

sport.ua