«Тайсон стал лучше». Мудрик отреагировал на победу Усика против Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Футболист лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Предсказуемый результат и заслуженная победа Усика. Да, Тайсон стал лучше, но этого недостаточно, чтобы победить Усика, ведь он непобедим», – сказал Мудрик.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александра Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua