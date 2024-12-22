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Футбол

Дубль и 2 ассиста Салаха. Тоттенхэм – Ливерпуль 3:6. Обзор матча и видео голов

Мерсисайдцы разочаровали местную публику

Дубль и 2 ассиста Салаха. Тоттенхэм – Ливерпуль 3:6. Обзор матча и видео голов

Скріншот – Goal.com

    • Еще до перерыва "красные" отличились трижды, а "шпоры" ответили лишь один раз. Мохамед Салах оформил 4 результативных действия в этом поединке и помог "скаузерам" создать немало опасных моментов (24 удара, 12 в створ).

    "Лилово-белые" занимают 11-ю позицию (23 балла). 26 декабря лондонский коллектив будет играть на выезде против "Ноттингема". ЛФК возглавляет таблицу (39 баллов). Впереди домашняя встреча с "Лестером"

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    • Смотрите обзор матча 17-го тура АПЛ

    Лондон. Tottenham Hotspur Stadium

    Тоттенхэм – Ливерпуль 3:6

    Голы: Мэддисон, 41, Кулусевски, 72, Соланке, 83 – Диас, 23, 85, Макаллистер, 36, Собослай, 45+1, Салах, 54, 61

    www.ua-football.com

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