Новый чемпион Next Gen ATP Finals Жуан Фонсека – наследник Куэртена, который мечтает выиграть Уимблдон

Жуан Фонсека – восходящая звезда бразильского тенниса и новый чемпион молодежного Итогового чемпионата АТР



На турнире Next Gen ATP Finals в Джидде Фонсека был самым молодым игроком и стал самым низкорейтинговым участником финального поединка в истории этих соревнований. Бразилец, занимающий 145-е место в рейтинге АТР, выиграл все пять своих матчей, обыграв в группе двух главных фаворитов Артура Фиса (№20 АТР) и Якуба Меншика (№48 АТР). За свою победу на Next Gen ATP Finals Жуан Фонсека заработал 526,5 тыс. долларов США призовых, что почти в два раза превышает сумму, которую он до этого заработал на теннисном корте.

Родился Жуан 21 августа 2006 года в Рио-де-Жанейро, в семье, где спорт всегда занимал особое место. Его мать, Роберта, профессионально занималась волейболом, а отец, Кристиано, в юности играл в теннис. С раннего возраста Жуан пробовал себя в различных видах спорта – от плавания и дзюдо до футбола и серфинга, но именно теннис стал его главным увлечением.

«Спорт течет в нашей крови», – рассказывает его мать Роберта. «Жуан всегда выделялся своими спортивными способностями, но его отношение к теннису было особенным с самого начала».

Тренер Фонсеки, Гильерме Тейшейра, впервые увидел его в 11 лет и сразу заметил большой потенциал: «Его техника и чувство мяча были на голову выше остальных. Но самое главное – он сохранял спокойствие и сосредоточенность независимо от исхода матча».

Бразилия, страна, где среди всех видов спорта на первом месте всегда стоит футбол, не имела теннисиста топ-уровня среди мужчин со времен Густаво “Гуги” Куэртена, трехкратного чемпиона “Ролан Гаррос” и бывшей первой ракетки мира. Куэртен революционизировал теннис в 90-х, став одним из первых, кто использовал полиэстеровые струны в ракетке, что дало ему преимущество на красном грунте.

Однако развитие тенниса в Южной Америке, и особенно в Бразилии, сталкивается с рядом препятствий. Молодые игроки воспитываются преимущественно на грунтовых кортах. В отличие от Испании, которая является еще одним мировым центром грунтового тенниса, южноамериканские игроки сталкиваются с трудностями в поездках на турниры на других покрытиях, из-за больших расстояний и высоких расходов. Это делает подготовку более сложной.

«Когда я впервые приехал в Европу в 13 лет, чтобы участвовать в соревнованиях, я играл на шикарном корте в Германии с живописным видом. Тогда казалось, что теннисные мячи там бесплатны и безлимитны», — вспоминает Фонсека.

В 2023 году Жуан Фонсека завоевал свой первый крупный титул, выиграв юниорский US Open. Интересно, что в том финале он обыграл американца Лернера Тьена, который был его сегодняшним соперником в финале Next Gen ATP Finals. Это достижение стало поворотным моментом в его карьере.



«Я всегда мечтал о такой победе», – вспоминает Жуан. «Этот успех дал мне уверенность в том, что я могу конкурировать на высшем уровне».

В том же году он завершил сезон на первой строчке юниорского рейтинга, став первым бразильцем в истории, которому удалось добиться такого результата.

Однако, несмотря на лидерство в юниорском туре, переход к взрослому профессиональному теннису всегда сопряжен с вызовами. В этот сложный момент бразилец получил ценный совет от одного из своих кумиров, Янника Синнера, который сам успешно преодолел этот путь.

«Ты слишком силен, переходи в профессионалы», — сказал ему Синнер, когда они встретились на одном из турниров.

Эти простые слова вдохновили Жуана и окончательно убедили его сосредоточиться на своей теннисной карьере. Для молодого игрока, стоящего на пороге важных решений, поддержка от такого топ-игрока, как Синнер, была чрезвычайно важна.

«Этот совет многое для меня значил», — делится Фонсека. «Я осознал, что у меня есть все необходимые навыки, чтобы конкурировать с лучшими игроками мира, и это помогло мне принять решение о переходе в профессионалы».

Фонсека продолжил удивлять и на профессиональной арене. В феврале этого года он стал первым игроком 2006 года рождения, выигравшим матч уровня ATP, разгромив 36-ю ракетку мира Артура Фиса на турнире в Рио-де-Жанейро со счетом 6:0, 6:4.

«Я был в шоке, когда понял, что обыграл такого сильного соперника», — рассказывает Жуан. «Эта победа дала мне еще больше мотивации работать над собой».



Фонсека рос, восхищаясь игрой Роджера Федерера, что отчасти объясняет, почему его главным спонсором является швейцарская спортивная компания On, в которой у Федерера есть значительная доля. Компания подписала контракт с Жуаном два года назад, когда ему было всего 16 лет.

«Они сказали, что это буду я, Ига (Швентек) и Бен Шелтон», – вспоминает Фонсека. «Конечно, я сказал “да”.» Благодаря контракту с компанией Жуан может путешествовать с физиотерапевтом на постоянной основе; он также дает ему возможность тренироваться с Беном Шелтоном, когда они оказываются на одних и тех же турнирах.

При росте 185 см Жуан находится в “золотой зоне” – не слишком высокий, не слишком низкий – которая характерна для большинства победителей турниров Grand Slam за последние десять лет. Фонсека также выделяется своим мощным ударом с задней линии, впечатляющей подачей и умением сохранять хладнокровие в напряженных ситуациях. Многие эксперты уже сравнивают его с Янником Синнером за схожесть в игре и поведении на корте.

«Он умеет адаптироваться к любым условиям и всегда остается сосредоточенным», – отмечает его тренер Гильерме Тейшейра. «Это качество очень важно на профессиональном уровне».

Жуан сам вдохновляется примерами лидеров мирового тенниса, в частности своего кумира Роджера Федерера.

«Я хочу быть таким универсальным игроком, как он, и побеждать на всех покрытиях», – подчеркивает бразилец.

За свой первый полноценный сезон в профессиональном теннисе, Фонсека значительно повысил уровень своей самоотдачи. Он начал относиться к теннису как к карьере, с полной серьезностью подходя к тренировкам и занятиям в тренажерном зале.

Типичный тренировочный день Жуана расписан буквально по минутам:

• 8:30: тестирование состояния мышц, чтобы определить нагрузку на день.

• 9:00: физиотерапия и разминка.

• 10:00: тренировка в зале.

• 11:00: тренировка на корте.

• 13:00: обед и отдых.

• 15:00: вторая тренировка на корте.

• 16:30: тренировка в зале.

• 17:30: физиотерапия, если требуется.

Тренер Тейшейра отмечает, что Фонсека также начал больше внимания уделять питанию, отдыху и дыхательным упражнениям, которые помогают ему сохранять спокойствие в напряженные моменты матчей. В числе приоритетов на 2025 год – улучшение работы ног, чтобы повысить маневренность и скорость на корте.



Одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается Жуан, остается поиск стабильности в игре. В юниорском теннисе обычно побеждает тот, кто обладает лучшей техникой и сильными ударами. Однако на профессиональном уровне это не всегда так. Здесь важнее уметь адаптироваться и находить решения на корте, даже когда игра не идет.

«На профессиональном уровне есть много игроков, которые умеют находить решения», – говорит Фонсека. «Те, кто делает это чаще, добиваются лучших результатов».

Его статистика в ATP-матчах за этот год – 7 побед и 7 поражений. Для сравнения, в 2019 году, когда Яннику Синнеру было 18, его статистика на этом уровне составляла 11 побед и 10 поражений.

Несмотря на стремительную карьеру, Жуан остается скромным и открытым человеком. Он часто возвращается домой, чтобы проводить время с семьей и друзьями. Он увлекается музыкой и серфингом – хобби, которое стало частью его жизни благодаря прибрежному расположению Рио-де-Жанейро.

Его мать, Роберта, подчеркивает, что для семьи важно поддерживать его не только как спортсмена, но и как человека. Она рассказывает, что, несмотря на его огромную занятость, Жуан всегда находит время, чтобы оставаться на связи с близкими и сохранять позитивное отношение к жизни.

«Он всегда был таким – сосредоточенным на своих целях, но при этом радостным и дружелюбным», – говорит Роберта.



Фонсека не стесняется открыто заявлять о своих амбициях. Он хочет не просто играть на высшем уровне, но и стать первым бразильцем, выигравшим Уимблдон.

«Я люблю травяные корты. Моя мечта – однажды поднять трофей Уимблдона и войти в историю», – делится своими целями Жуан.

«Также, я хочу, чтобы дети в Бразилии знали: если у вас есть мечта, она может стать реальностью. Главное – никогда не сдаваться».

Сегодня, в Джидде, Жуан Фонсека уже сделал первый шаг к тому, чтобы войти в историю, став первым бразильцем, выигравшим турнир для лучших молодых игроков мира.



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