Норрис: В субботу поул выиграет Ferrari

По итогам пятницы Ландо Норрис считает, что поул в Мельбурне выиграет кто-то из гонщиков Ferrari, а форму McLaren оценивает весьма скромно…

Ландо Норрис: «В этот уик-энд Ferrari и Леклер или Сайнс будут на поуле.

У нас в первой тренировке все было не очень хорошо, просто мы проехали быстрее соперников. Я не думаю, что по этим результатам можно о чём-то судить. Очевидно, что Ferrari и Red Bull далеко впереди. Здесь даже Aston Martin немного нас опережает.

Эта трасса не особенно подходит нашей машине, здесь нет ни одного отрезка, где мы были бы стабильно быстрее всех. На каждом секторе мы понемногу теряем, особенно в извилистых поворотах третьего сектора.

Уже в пятницу стало понятно, что Red Bull и Ferrari слишком быстры для нас – нет смысла на них ориентироваться. В этот уик-энд наши соперники – Mercedes и Aston Martin».

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