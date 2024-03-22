Отрыв от Маккиннона растет. Кучеров покуражился над худшей командой лиги

Кучеров увеличил отрыв от Маккиннона в гонке лучших бомбардиров

Энтони Дюклер, Никита Кучеров и Брэйден Поинт. Фото USA Today Sports Еще четыре очка у российского форварда «Тампы».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Голы: Пол — 19 (Хедман, Кучеров), 4:53 — 0:1. Эклунд — 11 (Макдональд), 7:21 — 1:1. Пойнт — 39 (бол., Кучеров, Стэмкос), 40:34 — 1:2. Дюклер — 20 (Кучеров, Пойнт), 46:50 — 1:3. Пойнт — 40 (Кучеров, Дюклер), 54:02 — 1:4.

Вратари: Блэквуд — Василевский.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 22 (7+9+6) — 21 (4+6+11).

Наши: Барабанов (15.30/3/-1), Костин (12.14/1/-1) — Кучеров (16.47/5/+3).

22 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 10315 зрителей.

«Я не осознал, что сегодня у Кучерова четыре очка. Кажется, что это происходит почти в каждом матче», — на полном серьезе уверял журналистов главный тренер «Тампы» Джон Купер после матча с «Вегасом». И если его фронтмен сумел покуражиться в матче с действующим чемпионом, то почему он не должен был этой ночью поиздеваться над абсолютно худшей командой лиги? Сегодня 86-й номер поучаствовал абсолютно во всех голах «Тампы», удачно начавшей трехматчевый выезд в Калифорнию встречей с «Сан-Хосе».

Тянуть с очками лучший бомбардир лиги не стал. Уже в самом начале игры Никита вместе с Виктором Хедманом помог открыть счет Нику Полу. Благодаря этому странному ассисту лидер «Лайтнинг» продлил ассистентскую серию до 12 матчей и установил новый клубный рекорд, переписав собственное достижение. В промежуток с 17 ноября по 7 декабря 2023 года россиянин уже отмечался результативными передачами на протяжении 11 матчей кряду.

Однако следующий гол «Молний» случился только на старте третьего периода, когда первая спецбригада Купера не дала пропасть большинству после удаления своего старого знакомого Яна Рутты. В этом моменте россиянин наверняка планировал забить сам, но в итоге более удачливым оказался подоспевший на добивание Стивен Стэмкос.

По-настоящему вкусной получилась третья шайба гостей. На 47-й минуте Пойнт и Кучеров всего в две передачи вскрыли бедовую оборону «Шаркс», а переехавший во Флориду на дедлайне Энтони Дюклер уверенно поразил с неудобной руки ворота бывшей команды. Эта передача позволила Никите в третий раз за карьеру преодолеть отметку в 80 ассистентских баллов за регулярку и стать лишь седьмым игроком в истории НХЛ с подобным достижением.

Ну а за шесть минут до финальной сирены лидер «Болтс» сотворил настоящий шедевр, выдав шайбу из угла на пятак Пойнту, стоя на коленях. После такого «Акулам» уже не было никакого смысла снимать вратаря и пытаться спастись в концовке.

Уверенная победа над аутсайдером, ставшая пятой подряд, помогла «Тампе» упрочить свое положение в зоне wild card. За место в плей-офф с текущей формой «Молниям» переживать не приходится. Однако попасть в топ-3 невероятного мощного Атлантического дивизиона, учитывая приличный отрыв «Торонто», будет уже архисложно.

Что до абсолютно невероятного Кучерова, оторвавшегося от Нэйтана Маккиннона на пять баллов в гонке за «Арт Росс», то теперь на его счету уже 122 (41+81) очка в чемпионате. До этого никто из россиян в истории лиги не покорял рубеж в 120+ очков дважды за карьеру. И это для гениального нападающего — точно не предел. Его потолок — это небо.

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