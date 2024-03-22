Маркевич — об игре боснийцев: «Это был антифутбол»

Львовский специалист также раскритиковал украинцев

Фото — ФК Карпаты

Бывший тренер национальной сборной Украины по футболу и наставник львовских Карпат Мирон Маркевич раскритиковал украинских игроков за то, что они выступили ниже своих возможностей в матче плей-офф к Евро- 2024, а игру сборной Боснии и Герцеговины назвал антифутболом.

Об этом он сообщил в комментарии для NV.

«Главное, что команда выиграла, это сейчас очень важно. Но это далеко не та игра, в которую может играть наша сборная.Ну, но так бывает. Босния играла прямо в антифутбол.Они не давали никому ничего делать на поле, длинными передачами играли.С такими командами не так просто, когда они играют строго в обороне. Но считаю, что с Исландией будет совсем другой рисунок игры. Мне так кажется, — заявил известный специалист.

Сборная Украины переиграла Боснию на выезде — 2 :1. Все решили голы форвардов Романа Яремчука и Артема Довбика на 85-й и 88-й минуте игры.

26 марта украинская команда в Польше (в номинально домашнем матче) сыграет с Исландией в финале плей-офф выход на Евро-2024.

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