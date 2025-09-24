Ига Швёнтек: “Я уже знаю, что думать о рейтинге – это неправильный путь, независимо от того, вторая вы или первая”

Польская теннисистка Ига Швёнтек пообщалась с медиа перед стартом на турнире WTA 1000 в столице Китая

– Какими были для вас последние несколько дней с точки зрения отдыха, размышлений над тем, какой была для вас прошлая неделя в Сеуле? Какую энергию и настроение вы привезли с собой в Пекин?

– Если честно, я особо не размышляла, потому что на следующий день после финала я знала, что у меня будет выходной, поэтому я фактически провела около 12 часов, гуляя по Сеулу, потому что я действительно хотела увидеть город. Я слышала много хорошего о нем. Во время турнира времени почти не было. В мои выходные всегда шел дождь.

Я немного размышляла и была просто счастлива, что смогла выложиться в том финале. Даже если это, возможно, был не идеальный матч, я все равно смогла выиграть. Да, потому что такое случается нечасто, я бы сказала. Обычно я просто хорошо себя чувствую и тогда выигрываю. Но я не чувствовала себя лучшим образом в начале финала, а потом смогла действительно все изменить. Я думаю, это лучшее в этом турнире. Но в целом это был замечательный опыт. Надеюсь, я вернусь, потому что действительно хорошо провела там время.

– Мы приближаемся к концу сезона. После вашей победы в Сеуле вы в хорошей позиции, чтобы претендовать на звание первой ракетки мира до Итогового турнира в Эр-Рияде. Это у вас на уме, это ваша цель на оставшуюся часть азиатской серии?

– Я бы сказала, это всегда что-то, что находится где-то на заднем плане, но это не главный фокус. Я уже знаю, что думать о рейтинге – это неправильный путь, независимо от того, вторая вы или первая. Это просто своеобразные цифры. Но это не меняет факта, что вам нужно чувствовать теннис и сосредотачиваться на прогрессе на корте, тогда результаты придут. Поэтому я не сосредотачиваюсь на этом.

Безусловно, ситуация другая, чем в прошлом году, когда я действительно не могла защитить свой статус первой ракетки. Да, безусловно, я просто счастлива, что я здесь и могу соревноваться и бороться за это. Но должна сказать, что мое главное внимание больше связано с теннисом, с тем, как я хочу играть, как я чувствую себя на корте.



– На прошлой неделе также проходил Финал BJK Cup в Шэньчжэне. В прошлом его позиция в календаре была темой для обсуждений. Хотелось бы знать, нравится ли вам эта позиция в начале азиатской серии в перспективе будущего, и говорили ли вы об этом турнире с несколькими коллегами в последние дни?

– Нет не говорила, потому что я знала, что не буду играть в этом финале. Но я думаю, что это хорошее решение с точки зрения календаря, потому что в ноябре игроку, который не играет в итоговом турнире, трудно оставаться в сезоне еще на несколько недель и не иметь возможности уехать в отпуск.

Возможно, мне не следует говорить об отпуске, но давайте будем честными, что у нас нет времени в течение года. Нам нужно это время для нашего организма. Другие игроки будут ждать. Другие поедут в отпуск, потом потренируются несколько дней, сыграют Финал Кубка Билли Джин Кинг, что также не является идеальным вариантом. Поэтому проводить его сейчас лучше.

Но вопрос в том, поговорят ли наконец ITF и WTA и, возможно, эти теннисистки не должны играть эти шесть обязательных турниров категории 500, или пять, потому что у них на одну неделю меньше, чтобы это сделать. Вот вопрос. Честно, должна сказать, потому что я не играла, я не знаю этих правил (улыбается). Если WTA рассматривает это как другой турнир, возможно, позволили бы им не иметь шести обязательных «пятисоток». Я думаю, это было бы хорошо. Но я не имею ни малейшего представления, как это есть.

– На вашей первой тренировке здесь, на China Open, вы вернулись к ракетке белого цвета. Это имеет какое-то особое значение или вы просто захотели белую ракетку для Пекина?

– Мне сказали сменить мою ракетку на белую (улыбается). Но да, я буду играть белой. Это цвет Tecnifibre. Очевидно, она мне нравится. У меня было много замечательных турниров с ней, поэтому я возвращаюсь к белому варианту. Это классика Tecnifibre. Она подходит к любой одежде.



