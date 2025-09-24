Легендарный хоккеист возобновил карьеру, чтоб сыграть за новосозданный клуб

Фото Дениса Носова. Сергей Бабинец

38-летний Сергей Бабинец возобновляет профессиональную карьеру. Хоккеист, которому принадлежит большинство рекордов национального чемпионата Украины, не выходил на лед с марта 2024 года, завершив активные выступления из-за травмы колена. Но сейчас Сергей рискнул вернуться, чтобы помочь новосозданному клубу «Одещина» сыграть в Кубке Украины. Об участии Бабинца в национальном чемпионате, где «Одещина» тоже будет выступать, речь пока не идет.

Спортивную карьеру Бабинец вынужденно завершил после травмы, полученной в марте прошлого года во время финальной серии, в которой «Сокол» играл против «Кременчуга». Сергей вынужден был ложиться на операцию, а после нее получил новое назначение в Федерации хоккея Украины. Бабинец стал директором Украинской хоккейной лиги и в течение пяти месяцев занимался организацией нового чемпионата Украины. Кроме того, Сергей выполнял функции генерального менеджера молодежных сборных Украины. Впрочем, из-за конфликта в украинском хоккее и смены руководства ФХУ Серий уволился из Федерации и вскоре переехал в Одессу, где стал ассистентом главного тренера Александра Бобкина в клубе «Шторм» и параллельно возглавил СДЮШОР по фигурному катанию «Крижинка». После отставки Бобкина по итогам сезона-2024/25 прекратил сотрудничество с командой и Бабинец.

Сергей Бабинец – десятикратный чемпион Украины в составе киевского Сокола и донецкого Донбасса. Это рекорд, как и рекордное количество набранных очков (553) для чемпионатов Украины, в том числе 228 голов и 325 ассистов, а также 463 проведенных матча за 17 сезонов.

Дебют Бабинца в составе «Одещины» состоится сегодня, 24 сентября, когда в стартовом матче Кубка Украины команда на льду одесского Дворца спорта будет принимать херсонский «Днепр». Начало встречи – 17:00. Бабинец в «Одещине» будет выполнять роль играющего тренера, а номинально наставником команды является Дмитрий Цымбал.

Открыли Кубок Украины-2025 Хоккейным Классическим «Кременчуг» и «Сокол».

