Палермо. Бегу впервые за 15 месяцев вышла в четвертьфинал, Мухова остановила “квалифаера” во втором круге

Результаты матчей среды на турнире WTA 250 в Италии

Палермо, Италия • 15-21 июля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Чжэн Циньвэнь (Китай)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Диан Парри (Франция, 4) – Жиль Тайхманн (Швейцария, Q) 6:2, 6:7(4), 6:2

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Аранча Рус (Нидерланды, 5) 6:2, 7:5

Астра Шарма (Австралия) – Айла Томлянович (Австралия, WC) 6:4, 3:6, 6:1

Каролина Мухова (Чехия, 2) – Нома Ноха Акугуэ (Германия, Q) 6:7(0), 6:2, 6:3

Диан Парри четвёртый раз в этом году сыграет в четвертьфинале и это впервые для неё произойдёт на трёх покрытиях – в январе и марте француженка играла на этой стадии в Окленде и Остине (хард), а в прошлом месяце она дошла до полуфинала в Ноттингеме (трава).

Ирина-Камелия Бегу впервые с апреля прошлого года вышла в четвертьфинал турнира WTA (Мадрид/1000). Для румынки это седьмое выступление в Палермо и первое с 2022 года, когда она выиграла здесь титул. Напомним, что Бегу пропускала конец предыдущего сезона и начало этого из-за травмы локтя.

Каролина Мухова проведёт первый четвертьфинал в этом году. Чешка не играла более девяти месяцев из-за травмы запястья и операции в феврале этого года. Напомним, что в июне Мухова вышла в четвертьфинал в Истборне, однако затем снялась с турнира.

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