Осасуна интересуется вингером Алавеса

Об этом сообщает Marca

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Две позиции, которые "Осасуна" была заинтересована закрыть в летнее трансферное окно, – это левый защитник и вингер. Левый защитник уже прибыл, Абель Бретонес, молодой, перспективный игрок. Вингер – это знак вопроса в блокноте Браулио Васкеса, и в последние несколько часов имя Луиса Риохи все чаще связывали с памплонцами.

Впрочем, перед трансфером игрока, они должны также продать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Кроме того, интерес к вингеру "Алавеса" проявляет тоже "Валенсия", поэтому "Осасуне" придется столкнуться с конкуренцией за 30-летнего футболиста. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 4 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне провел 39 матчей, где отметился 5 голами и 4 ассистами.

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