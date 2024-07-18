Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (35-2, 22 КО) рассказал, за кого будет болеть в реванше между Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) и Александром Усиком (22-0, 14 КО).
– Ваш бой с Усиком был бы крутым…
– Дай бог, мы с ним подеремся. Я сказал ему в Лас-Вегасе: «Мужик, будет потрясающе, если мы с тобой подеремся». Но ему нужно подраться с Тайсоном Фьюри в декабре.
– Кто победит?
– Я не знаю, но буду за Усика. Я уверен, что он одержит победу, – сказал Руис.
Ранее сообщалось, что реванш Усик – Фьюри может состояться раньше.