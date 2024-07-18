Магнуссен: Я веду переговоры с другими командами

В Haas решили не продлевать контракт с Кевином Магнуссеном, который истекает в конце 2024 года. В четверг в Венгрии датский гонщик в общении с журналистами подтвердил, что ищет другие варианты продолжения карьеры.

Отвечая на вопрос, ведёт ли он переговоры с другими командами о контракте на следующий сезон, Кевин сказал: «Да, веду. Определённо. Не думаю, что всегда нужно понимать то или иное решение команды, чтобы с ним согласиться. В Формуле 1 такие вещи случаются, и ты просто двигаешься дальше.

Можно смотреть на гонщиков, которые подписывают контракты и думать, действительно ли они лучше тебя, но, фактически, это не имеет значения, поскольку они участвуют в гонках.

Думаю, если бы я продолжил выступать за Haas, то было бы круто увидеть плоды той работы, которой мы занимаемся в последнее время. Но в Формуле 1 есть и другие интересные проекты и свободные места.

Разумеется, сейчас всех сдерживает Карлос Сайнс, но в какой-то момент рынок пилотов придёт в движение. Сейчас правильнее всего сосредоточиться на гонках и показывать хорошие результаты, а когда начнётся движение, я поучаствую в борьбе за оставшиеся свободные места».

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