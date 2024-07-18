Ньюпорт. Опелка в трёх сетах победил лидера посева, Накашима проиграл “квалифаеру”

Результаты матчей второго круга на турнире ATP 250 в США

Ньюпорт, США • 15-21 июля • трава • $742,350

Действующий чемпион: Адриан Маннарино (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Райли Опелка (США, WC) – Адриан Маннарино (Франция, 1) 6:4, 3:6, 6:4

Маккензи Макдональд (США) – Билли Гаррис (Великобритания, Q) 6:3, 6:4

Алекс Микельсен (США, 3) – Максим Кресси (США) 6:4, 6:4

Александар Ковачевич (Австралия) – Артур Риндеркнех (Франция, 7) 6:3, 3:6, 7:5

Александар Вукич (Австралия, 6) – Элиот Спиццири (США, WC) 6:2, 7:6(3)

Кристофер Юбэнкс (США, 4) – Итан Куинн (США, WC) 7:6(4), 4:6, 6:3

Алекс Болт (Австралия, Q) – Брэндон Накашима (США, 5) 7:6(2), 6:4

Бенуа Пэр (Франция) – Маркос Гирон (США, 2) 6:4, 1:0 (прерван)

Райли Опелка (№1187 ATP) впервые с апреля 2022 года одержал победу над игроком из топ-30. Отметим, что за последние два года для американца это всего четвёртый матч. Перерыв в выступениях был связан с операциями на тазобедренном суставе и затем запястье. В феврале 2022 года Опелка установил свой личный рекорд в рейтинге на 17-м месте.

Алекс Болт во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP. В январе 2020 года австралийцу удалось сыграть на этой стадии в Аделаиде.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua