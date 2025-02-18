Герхард Бергер: Льюис знает, как побеждать

Бывший гонщик Формулы 1 Герхард Бергер считает, что Льюис Хэмилтон поможет Ferrari завоевать чемпионский титул в 2025-м…

Герхард Бергер: «У Ferrari два хороших гонщика, но у Льюиса есть то, что может быть действительно важно для Ferrari. Он семикратный чемпион мира. Он принесет много опыта, много мотивации, возможно, некоторые инженеры придут в Ferrari из других команд, чтобы с ним поработать.

Инженерам нравится работать с парнем, который семь раз становился чемпионом. Если он добьется успеха и выиграет ещё один титул, это будет самое большое событие в истории Формулы 1. На самом деле неважно, быстрее он Леклера или нет, важно то, заработает ли он для Ferrari достаточно очков для еще одного титула.

Льюис будет мотиватором, что позитивно для Ferrari. Кроме того, у Леклера появится возможность сравнить себя с семикратным чемпионом. Если он выступит лучше Хэмилтона, это будет хорошо для его резюме. Но побеждает тот, кто лучше во всех отношениях, а не тот, кто быстрее, и Льюис знает, как побеждать».

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