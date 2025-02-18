В команде Майка Тайсона отреагировали на новость о его тяжелой болезни

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Блогер-шоумен Джейк Пол сообщил, что легендарный Майк Тайсон имел болезнь Паркинсона перед их боем в 2024 году и употреблял психоделики из лягушки, чтобы вылечить ее.

Однако в команде «Железного Майка» опровергли эту информацию.

«Майк Тайсон сейчас счастлив и абсолютно здоров. У него нет болезни Паркинсона или любой другой болезни», – заявили они.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua