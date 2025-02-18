Рио-де-Жанейро (ATP 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире ATP 500 в Бразилии
Рио-де-Жанейро, Бразилия • 17-23 февраля • грунт • $2,574,145
Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро, также известный как Rio Open, – это профессиональный мужской теннисный турнир, который проходит на открытых грунтовых кортах Jockey Club Brasileiro. Это будет 11-й розыгрыш соревнований, которые входят в число турниров категории АТР 500.
• Официальный мяч турнира – Wilson Roland Garros
• Игры основной сетки стартуют в понедельник 17 февраля. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье – 23 февраля.
• Пока что ни одному игроку не удавалось защитить свой титул на этом турнире.
• В 2014 году, финалистом дебютного розыгрыша стал украинец Александр Долгополов, который уступил в решающем поединке Рафаэлю Надалю.
• Среди чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Рио выступит только действующий чемпион Себастиан Баэс (2024).
Одиночный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Тьяго Монтейро (Бразилия)
Фелипе Мелигени Алвес (Бразилия)
Густаво Хейде (Бразилия)
ТОП-8 сеяных и их соперники в первом круге
1. Александр Зверев (Германия) – Бу Юньчаокете (Китай)
2. Лоренцо Музетти (Италия) – Томас Барриос Вера (Чили)
3. Алехандро Табило (Чили) – Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй, Q)
4. Франсиско Серундоло (Аргентина) – Уго Гастон (Франция)
5. Себастьян Баэс (Аргентина) – Сумит Нагал (Индия)
6. Николас Ярри (Чили) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, Q)
7. Педро Мартинес (Испания) – Камилло Уго Карабелли (Аргентина, LL)
8. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Корентен Муте (Франция)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / $18,690
R2: 50 очков / $35,040
QF: 100 очков / $65,645
SF: 200 очков / $128,490
FR: 330 очков / $241,100
W: 500 очков / $448,090
Парный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Марсело Демолинер/Фернандо Ромболи (Бразилия)
Орланду Луж/Фелипе Мелигени Алвес (Бразилия)
ТОП-4 сеяных и их соперники:
1. Максимо Гонсалес/Андрес Молтени (Аргентина) – Сандер Арендс/Люк Джонсон (Нидерланды/Великобритания)
2. Ариэль Беар/Роберт Гелловей (Уругвай/США) – Орланду Луж/Фелипе Мелигени Алвес (Бразилия)
3. Садио Думбия/Фабьен Ребуль (Франция) – Сантьяго Гонсалес/Лукас Мидлер (Мексика/Австрия)
4. Остин Крайчек/Раджив Рэм (США) – Рафаэль Матуш/Марсело Мело (Бразилия)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / $10,280
QF: 90 очков / $19,860
SF: 180 очков / $39,710
FR: 300 очков / $78,490
W: 500 очков / $147,190