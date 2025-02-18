Рио-де-Жанейро (ATP 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире ATP 500 в Бразилии



Рио-де-Жанейро, Бразилия • 17-23 февраля • грунт • $2,574,145

Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро, также известный как Rio Open, – это профессиональный мужской теннисный турнир, который проходит на открытых грунтовых кортах Jockey Club Brasileiro. Это будет 11-й розыгрыш соревнований, которые входят в число турниров категории АТР 500.

• Официальный мяч турнира – Wilson Roland Garros

• Игры основной сетки стартуют в понедельник 17 февраля. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье – 23 февраля.

• Пока что ни одному игроку не удавалось защитить свой титул на этом турнире.

• В 2014 году, финалистом дебютного розыгрыша стал украинец Александр Долгополов, который уступил в решающем поединке Рафаэлю Надалю.

• Среди чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Рио выступит только действующий чемпион Себастиан Баэс (2024).

Одиночный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Тьяго Монтейро (Бразилия)

Фелипе Мелигени Алвес (Бразилия)

Густаво Хейде (Бразилия)

ТОП-8 сеяных и их соперники в первом круге

1. Александр Зверев (Германия) – Бу Юньчаокете (Китай)

2. Лоренцо Музетти (Италия) – Томас Барриос Вера (Чили)

3. Алехандро Табило (Чили) – Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй, Q)

4. Франсиско Серундоло (Аргентина) – Уго Гастон (Франция)

5. Себастьян Баэс (Аргентина) – Сумит Нагал (Индия)

6. Николас Ярри (Чили) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, Q)

7. Педро Мартинес (Испания) – Камилло Уго Карабелли (Аргентина, LL)

8. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Корентен Муте (Франция)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / $18,690

R2: 50 очков / $35,040

QF: 100 очков / $65,645

SF: 200 очков / $128,490

FR: 330 очков / $241,100

W: 500 очков / $448,090



Парный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Марсело Демолинер/Фернандо Ромболи (Бразилия)

Орланду Луж/Фелипе Мелигени Алвес (Бразилия)

ТОП-4 сеяных и их соперники:

1. Максимо Гонсалес/Андрес Молтени (Аргентина) – Сандер Арендс/Люк Джонсон (Нидерланды/Великобритания)

2. Ариэль Беар/Роберт Гелловей (Уругвай/США) – Орланду Луж/Фелипе Мелигени Алвес (Бразилия)

3. Садио Думбия/Фабьен Ребуль (Франция) – Сантьяго Гонсалес/Лукас Мидлер (Мексика/Австрия)

4. Остин Крайчек/Раджив Рэм (США) – Рафаэль Матуш/Марсело Мело (Бразилия)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / $10,280

QF: 90 очков / $19,860

SF: 180 очков / $39,710

FR: 300 очков / $78,490

W: 500 очков / $147,190





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