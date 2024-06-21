Лондон. Дэйпер победил чемпиона Ролан Гаррос Алькараса, Гаррис впервые сыграет в 1/4 финала турнира ATP

На турнире ATP 500 в Великобритании завершились матчи второго круга

Лондон, Великобритания • 17-23 июня • трава • €2,411,390

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Джек Дрэйпер (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания, 1) 7:6(3), 6:3

Томми Пол (США, 5) — Алехандро Табило (Чили) 6:3, 6:4

Билли Гаррис (Великобритания, WC) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, Q) 6:4, 7:5

Лоренцо Музетти (Италия) — Брэндон Накашима (США, SE) 6:4, 4:6, 6:4

Джек Дрэйпер (№31 ATP) выиграл седьмой матч подряд и одержал вторую победу над соперником, входящим в топ-5 рейтинга. Напомним, что британец на прошлой неделе стал чемпионом на турнире ATP 250 в Штутгарте, а Карлос Алькарас почти две недели назад выиграл титул на Ролан Гаррос. За выход в полуфинале Дрэйпер будет бороться с Томми Полом, против которого играл в этом году три раза (все прошли матчи на харде) и дважды обыграл. Их предыдущая встреча состоялась в феврале на турнире в Акапулько.

Билли Гаррис (№162 ATP) впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP. Отметим, что для британца это второе участие в основной сетке соревнований на уровне Тура: в прошлом году он дошёл до второго круга в Софии. Дальше Гаррис встретится с 30-й ракеткой мира Лоренцо Музетти, и для него это будет пятый матч против игрока из топ-50. Британец имеет в активе две победы в таких противостояниях, в том числе на текущем турнире: в первом круге он был сильнее Томаса Мартина Этчеверри.

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