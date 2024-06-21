Макс Ферстаппен: Я не боюсь конкуренции

Многие ждут от Red Bull доминирования в Барселоне, как в прошлом году, но Макс Ферстаппен считает, что всё не так однозначно…

Макс Ферстаппен: «Не думаю, что на этой неделе мы получим такое же преимущество, как в начале сезона. Мы знаем, что эта трасса обычно подходит нашим машинам, но соперники не стоят на месте. Они готовят новинки, но порой одна команда выступает лучше другой уже потому, что смогла найти оптимальные настройки.

Что бы я предпочёл, лидировать от старта до финиша, или бороться как в Канаде?

Мне понравилась борьба в Канаде, но совершенно необязательно видеть такое в каждой гонке. Это довольно утомительно для всех. Нет, я не боюсь конкуренции, мы отлично справляемся в условиях прессинга, но мы, конечно, не роботы. Людям свойственно совершать ошибки. Я тоже совершаю ошибки. И каждый год вы пытаетесь свести их к минимуму, особенно когда находитесь в тесной борьбе с несколькими командами».

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