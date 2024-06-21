«Ломаченко уже староват». Бывший чемпион оценил бой Джервонты против Ломы

Sky Sports. Василий Ломаченко

Пол Малиньяджи, бывший чемпион мира в двух весовых категориях, считает, что Джервонта Дэвис вовремя вызывает на бой Василия Ломаченко, который владеет титулом IBF легкого веса.

«Джервонта стратегически правильно хочет выйти на Ломаченко, который уже староват. Есть обманчивое ощущение, что Лома – это все еще тот самый Лома, но это, наверное, не так. И Дэвис это знает, поэтому думает про объединение титулов».

«Умный ход Джервонты. Однако имя Ломы все еще имеет вес. И старый Ломаченко все равно лучше Мартина, которого победил Дэвис», – сказал Малиньяджи.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко – Дэвис может состояться в конце года.

«Большие деньги». Известно, когда может состояться бой Ломаченко – Дэвис

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