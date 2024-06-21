Полузащитник Ирландии: Вокруг Англии много шума, как для страны, победившей на одном ЧС

Джеймс Макклин высказался о сборной трех львов и Деклане Райсе
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Полузащитник "Рексема" озвучил непопулярное мнение об Англии на крупных турнирах, а также вспомнил одного из футболистов команды.
“Так было всегда: вокруг английской команды много шума. Для страны, победившей на одном чемпионате мира и ни разу не выигрывавшей Евро, они слишком много ожидают и чрезмерно оценивают свои шансы.
Деклан Райс переоценен. Он хороший футболист, но то, как английские СМИ превозносят его, это просто перебор. Для меня он не игрок мирового класса, а это футболист, способный попасть в любую команду мира. Он видит опасность [на поле] и нейтрализует ее, но я считаю, что шум вокруг него не оправдан”, – рассказал спортсмен.
Джеймс Макклин ранее выступал в "Сандерленде", "Вест Бромвиче", "Уигане" и "Сток Сити". В прошлом сезоне он провел 44 встречи в составе "Рексема" (16 результативных действий, 15 желтых карточек).