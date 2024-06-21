Галле. Штруфф обыграл Циципаса и встретится с лидером рейтинга Синнером в 1/4 финала

На турнире ATP 500 в Германии состоялись матчи второго раунда

Галле, Германия • 17-23 июня • трава • €2,411,390

Действующий чемпион: Александр Бублик (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) — Фабиан Марожан (Венгрия) 6:4, 6:7(4), 6:3

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция, 6) 6:4, 6:4

Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Джеймс Дакворт (Австралия, Q) 7:6(3), 6:4

Маркос Гирон (США) — Маттео Берреттини (Италия, SE) 3:6, 6:4, 6:3

Ян-Леннард Штруфф сравнял счёт в очных встречах со Стефаносом Циципасом (4-4) и взял реванш за поражение в мае на «Мастерсе» в Риме. Дальше немецкий теннисист сыграет против Янника Синнера, которому уступил на двух покрытиях в этом году: в марте на хардовом «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а в следующем месяце — на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло. Отметим, что Штруфф проиграл во всех пяти предыдущих матчах против первых ракеток мира, однако он пять раз обыгрывал игроков из топ-5.

Маркос Гирон третий раз сыграет в четвертьфинале травяного турнира ATP и попробует впервые пробиться в полуфинал. В целом для американца это будет 19-й четвертьфинал в Туре. Следующим соперником Гирона будет Хуберт Хуркач — чемпион турнира в 2022 году. Отметим, что три года назад американец уступил польскому теннисисту на Уимблдоне.

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