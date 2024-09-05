Сиренко признался в желании провести бой с Усиком. Что хочет доказать?

Instagram. Александр Усик и Владислав Сиренко

Украинский проспект супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко признался в том, что не против выйти в ринг на поединок с чемпионом мира в хэвивейте Александром Усиком.

«Конечно же, я бы выбрал бой против действующего чемпиона, потому что это даст мне шанс завоевать титул. Я не могу назвать имя, потому что сейчас все однозначно быстро поменяется. Есть много восходящих звезд, многие хорошие бойцы неожиданно идут на спад. Но однозначно я хочу подраться за титул чемпиона мира. Это моя мечта.

Сейчас Усик – самое большое имя, так что позвольте мне подраться с самым именитым соперником. Я думаю, что это был бы лучший выбор. Это парень, у которого больше всего титулов. Почему бы и нет? Если кто-то даст мне шанс провести этот бой, то да», – заявил Сиренко.

Ранее Владислав Сиренко назвал лучший современный бой в супертяжелом дивизионе.

sport.ua