Рафинья: Футбол – это профессия, которая тебя разрушает

Не все так просто

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Вингер “Барселоны” Рафинья затронул тему ментального здоровья.

“Если вы усердно трудитесь и хотите построить футбольную карьеру, вы не можете сдаться. У меня было много причин сдаться, уйти из футбола и продолжить свою жизнь. Это профессия, которая тебя разрушает.

Были моменты, когда я приходил домой и не знал, встану ли я на следующее утро, чтобы снова пойти на тренировку. Я плакал, и здесь, в “Барселоне” тоже.

Я занимаюсь психологической работой, потому что понял, насколько это важно. Каждый должен этим заниматься, потому что это очень помогает.

Если ты не заботишься о себе – футбол тебя разрушает. Очень легко впасть в депрессию и махнуть на все рукой”, – приводит слова бразильца ESPN.

В первых 4 матчах Ла Лиги в новом сезоне Рафинья отличился 3 голами и 2 ассистами.

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