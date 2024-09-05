Палмер о двух молодых дебютантах Монцы

Бывший гонщик Формулы 1, эксперт официального сайта Джолион Палмер прокомментировал два дебюта молодых гонщиков в Монце…

В Монце мы увидели два дебюта в Формуле 1 молодых гонщиков с разными задачами и подходом. Франко Колапинто стабильно прогрессировал по ходу уик-энда за рулём Williams, а Андреа Кими Антонелли впервые участвовал в первой тренировке и попал в заголовки новостей по другому поводу.

Сравнивать подходы сложно – гонщики работали по разным программам. Колапинто будет выступать за Williams до конца сезона, продемонстрировав свой талант в оставшихся гонках, ведь команда уже подтвердила контракты на 2025-й с Карлосом Сайнсом и Алексом Элбоном.

Садясь за руль Формулы 1 в такой ситуации никогда не знаешь, как всё обернётся – пара сильных сессий могут открыть двери, которые ты прежде считал закрытыми. Посмотрите на Оливера Бермана, получившего место в Haas на 2025-й после эпизодического выступления за Ferrari в Саудовской Аравии.

Антонелли начал уик-энд в Монце, уже имея контракт с Mercedes на 2025-й, но для него первая тренировка была единственным в этот уик-энд шансом показать, на что он способен.

Будучи резервным гонщиком Lotus в 2015 году, я всегда находил баланс между скоростью и риском. Вы понимаете, что все оценивают ваши навыки, но всё может очень быстро пойти не так, если вы повредите машину.

Антонелли уже подписал контракт с Mercedes и не чувствовал прессинга – для него это был просто шанс показать команде и всему миру, насколько он может быть хорош. Начало вышло впечатляющим. Первый быстрый круг вывел Кими в лидеры сессии, но потом он перестарался с атакой на грязной трассе и авария была неизбежной.

Анализ телеметрии после сессии показал впечатляющую скорость Антонелли, который в прошлом году выступал в гонках уровня Формулы 3. Он оказался значительно быстрее Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона в скоростных Лесмо 2 и Аскари, после чего разбил машину в Параболике. Команда не без оснований впечатлена скоростью своего нового гонщика.

Разбитая машина дорого обошлась Mercedes, особенно Джорджу Расселлу, который был вынужден пропустить половину второй тренировки, пока её восстанавливали. Кими стоило бы постепенно прибавлять в скорости, а не атаковать в полную силу уже на первых кругах. В итоге он отработал всего десять минут из часа, причинив машине серьёзные и дорогостоящие повреждения.

Для большинства других гонщиков такая авария в начале первой тренировки могла серьезно подорвать все шансы на продолжение. Но он – не любой другой гонщик. Как сказали в Mercedes, самое сложное для гонщика – найти скорость, и в случае с Кими этот аспект, безусловно, обнадеживает. Добиться стабильности проще, чем скорости.

По другую сторону пит-лейн дебютировал Франко Колапинто. Я был очень удивлён, узнав о его переходе в Williams, учитывая некоторые другие доступные варианты. Но в Монце аргентинец впечатлил совершенно иным подходом, чем быстрый и нетерпеливый Антонелли.

Имея роскошь полного уик-энда, он постепенно улучшал свои результаты и был расстроен, выбыв из борьбы в первой части квалификации. Но в Формуле 1 очень высокий уровень, в квалификации видна любая ошибка.

Именно это произошло на последнем круге с Колапинто, когда он задел гравий в Лесмо 2 и потерял шансы добиться большего, заняв 18-е место и оказавшись далеко позади от своего напарника Алекса Элбона, который квалифицировался девятым.

Франко хорошо провёл гонку. Режиссёр почти не показывал его в трансляции, сосредоточившись на борьбе лидеров. Колапинто финишировал 12-м, в одном круге с лидером и всего в 14 секундах позади напарника.

Они придерживались одинаковой стратегии и большую часть гонки были равны в скорости. Команду впечатлил не только сравнительный темп Колапинто, но и то, что он, как Элбон и выигравший гонку Леклер, смог реализовать сложную стратегию одного пит-стопа, сохранив при этом свои шины.

Если бы не ошибка Колапинто в первой части квалификации, он мог заработать очки. Стоит вспомнить, что последним дебютантом Williams в Монце был Ник де Вриз, который в 2022-м заработал очки, обеспечив себе контракт.

Монца стала отличным стартом для Франко, но это самая простая трасса для освоения и дебюта. Предстоящие Баку и Сингапур гораздо сложнее, но если Франко продолжит набирать темп, его карьерные перспективы серьёзно улучшатся.

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