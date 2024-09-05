Сиренко назвал лучший современный бой в хэвивейте

Twitter. Владислав Сиренко

Украинский боксер супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко признался, что его любимым современным боем в хэвивейте является поединок Владимира Кличко против Энтони Джошуа, который имел место в апреле 2017 года и завершился тем, что британец защитил свой титул чемпиона мира по версии IBF, а также выиграл вакантные пояса IBO и суперчемпиона WBA.

«Честно говоря, когда вы спросили меня об этом, первым мне пришел в мысль бой Кличко – Джошуа. Я не знаю почему, но я он пришел мне в голову. Это бой, в котором я получил много эмоций. Возможно, потому что я болел за Владимира, поскольку он украинец.

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Когда Владимир уронил Джошуа, я даже не могу описать свои чувства. Это было типа: «Вау! Что происходит?» Я очень хорошо помню этот бой и свои эмоции. Это было здорово», – признался Сиренко.

Напомним, Кличко-младший проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

sport.ua