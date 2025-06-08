«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко

Instagram. Василий Ломаченко и Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, отреагировал на завершение профессиональной карьеры Василия Ломаченко:

«Благодарю тебя за твой путь, твою самоотверженность и твое величие. Ты один из величайших спортсменов, которых когда-либо видел мир спорта. Не только в боксе – в спорте, и точка. Твое любительское наследие не имеет себе равных. Две золотые олимпийские медали. Около 400 побед. Мастер движения, времени и точности.

А на профессиональном ринге ты снова вошел в историю — став чемпионом мира в трех дивизионах, сделав то, что многие считали невозможным, и сделав это со стилем, классом и интеллектом. Ты вдохновил миллионы. Ты изменил игру. Ты установил новый стандарт. Я горжусь тем, что могу называть тебя своим другом, товарищем по команде, братом.

Твое наследие будет жить еще много-много лет. В сердцах бойцов. В головах болельщиков. В учебниках по истории бокса. Поздравляю с легендарной карьерой».

Усик отключил комментарии к посту.

sport.ua