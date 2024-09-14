Шарль Леклер получил гоночное предупреждение

После третьей тренировки в Баку Шарля Леклера, гонщика Ferrari, вызывали к стюардам, поскольку было подозрение, что он не сбросил скорость под жёлтыми флагами.

Стюарды заслушали монегаска и представителя его команды, а также детально изучили всю имеющуюся информацию и выяснили, что жёлтые флаги появились на трассе в момент, когда Леклер проходил 3-й поворот. В момент, когда он мог их заметить периферийным зрением, он уже тормозил, и всё его внимание было нацелено на апекс поворота.

Если бы гонщик затормозил более интенсивно, это могло привести к аварии – стюарды сочли все эти доводы достаточно убедительными. Тем более на следующем маршальском посту уже загорелся зелёный сигнал, следовательно, действие зоны жёлтых флагов уже заканчивалось.

Стюарды решили, что гонщик действовал корректно, за исключением того, что он всё-таки должен был сбросить газ. Но с учётом всех обстоятельств инцидента, а также поскольку это была только тренировка, они решили ограничиться гоночным предупреждением.

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