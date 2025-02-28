Тото Вольфф: Мы не понимаем, что происходит

В прошлом году машины Mercedes были быстры при прохладной погоде, но на тестах в Бахрейне оказались позади. Руководитель команды Тото Вольфф признал, что озадачен результатами…

Тото Вольфф: «Честно говоря, я немного обеспокоен. В подобных условиях мы должны быть значительно быстрее остальных, как в прошлом году в Лас-Вегасе, но этого нет. Либо мы устранили проблему и машина стала более сбалансированной в разных климатических условиях, либо нет.

Знаете, иногда бывают перекрёстки, на которых вы сворачиваете не в ту сторону. Вчера мы попробовали некоторые идеи, и это не сработало. Пока всё не так уж хорошо.

Есть ощущение, что Mercedes W16 немного лучше прошлогодней машины, но мы не знаем, сколько топлива в баках у соперников, и не можем судить о скорости. Вчера Норрис был словно на другой планете, сегодня Льюис и Сайнс показали отличное время. Мы не понимаем, что происходит. Подобные условия совершенно не репрезентативны».

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