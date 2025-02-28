Джошуа рассказал, вернется ли Фьюри в бокс

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа отреагировал на завершение карьеры Тайсона Фьюри.

«Да, Фьюри завершил карьеру. Он об этом объявил, почему вы не верите? Но ушел ли он с возможностью возвращения? Думаю, да. Вернется ли он в ринг в следующем месяце? Нет. Коротко говоря, Фьюри может вернуться, но пока он на пенсии», – сказал Джошуа.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua