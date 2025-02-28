Джошуа рассказал, вернется ли Фьюри в бокс

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа отреагировал на завершение карьеры Тайсона Фьюри.
«Да, Фьюри завершил карьеру. Он об этом объявил, почему вы не верите? Но ушел ли он с возможностью возвращения? Думаю, да. Вернется ли он в ринг в следующем месяце? Нет. Коротко говоря, Фьюри может вернуться, но пока он на пенсии», – сказал Джошуа.
Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.