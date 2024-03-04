Капризов спас «Миннесоту» от позора. Русский форвард сделал хет-трик и тащит команду в плей-офф

Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе»

Фото USA Today Sports «Дикари» вырвали победу у «Сан-Хосе», дважды отыгравшись по ходу матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

Голы: Гранлунд — 8 (бол.), 21:41 — 0:1. Штурм — 5 (мен.), 24:56 — 0:2. Годро — 4 (бол., Чисхолм, Бродин), 25:46 — 1:2. Капризов — 27 (Шоу), 27:01 — 2:2. Дюклер — 14, 40:23 — 2:3. Капризов — 28 (Болди), 42:38 — 3:3. Капризов — 29 (Эрикссон Эк, Болди), 56:01 — 4:3.

Вратари: Густавссон — Кяхкенен (58:23).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (11+14+7) — 15 (3+7+5).

Наши: Капризов (22.18/5/+1) — Охотюк (14.12/0/-1).

4 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18 879 зрителей.

«Миннесота» по ходу регулярки пережила смену главного тренера. Проработавшего больше четырех лет Дина Эвасона уволили в конце ноября. Семь поражений подряд не оставили руководству «Уайлд» другого выбора. Назначенный Джон Хайнс в прошлом сезоне провалился в «Нэшвилле», когда «Хищники» впервые с 2014 года не попали в плей-офф, — и не сказать, что новый тренер кардинально исправил положение в «Миннесоте».

Команда выдала классный отрезок в феврале, показав, что шансы на попадание в восьмерку еще не потеряны, но в последних матчах теряет очки. Каждое поражение отдаляет «Уайлд» от зоны плей-офф. Вот и сегодня «Дикари» чуть было не опозорились против аутсайдера «Запада», но все-таки вырвали победу у «Сан-Хосе».

В «Миннесоте» сменился тренер, но не поменялась системообразующая мысль: команда безумно зависима от Кирилла Капризова. С одной стороны, в этом нет ничего удивительного. Россиянин — явный лидер «Уайлд», их сильнейший нападающий, один из лучших вингеров лиги. Такие люди и должны вести коллектив за собой в трудные моменты. Проблема в том, что тройка, в которой играет Кирилл, не получает равноценной поддержки от остальных звеньев. Достаточно проанализировать список бомбардиров «Миннесоты», где Капризов и его шведский центр Джоэль Эрикссон Эк лидируют с приличным отрывом.

Против «Сан-Хосе» кузедеевскому таланту пришлось собственноручно исправлять тяжелое положение, которое нажили «Дикари» к третьему периоду. «Шаркс» не показали фантастический хоккей, но великолепно подошли к редким моментам у ворот Филипа Густавссона. Особенно гостям удался отрезок во втором периоде, когда они забили два гола меньше, чем за четыре минуты. «Миннесота» даже умудрилась пропустить в большинстве, когда Мэтт Болди потерял шайбу. Нико Штурм, включив повышенную передачу, умчался к чужим воротам и наказал «Уайлд» за ошибку.

Капризов взялся за дело с середины второго периода, когда Фредерик Годро уже отыграл один гол. Феноменальная передача Мэйсона Шоу через половину площадки вывела Кирилла «один на один» с голкипером «Сан-Хосе». Форвард не оставил Каапо Кяхкенену ни шанса, неотразимо бросив в верхний угол. Такие — не берутся.

«Сан-Хосе» плей-офф давно не светит — счастьем будет уйти с последнего места в конференции. Ко встрече с «Миннесотой» команда подошла с серией из шести поражений подряд. И, как ни странно, была близка к тому, чтобы прервать ее сегодня. «Шаркс» ничего не изобретали в атаке, а лишь наказывали соперника за потери и ловили на контратаках. Так гостям пришел третий гол, когда защитник Брок Фэйбер ошибся с простой передачей на чужой синей линии. Энтони Дюклер перехватил шайбу и, ничего не выдумывая, убежал к воротам. Густавссон команду снова не выручил, хотя какие могут быть претензии к голкиперу, когда партнеры допускают детские ошибки и позволяют сопернику убегать в контратаки?

Терять очки с беспросветным аутсайдером — невиданная щедрость со стороны бьющейся за плей-офф «Миннесоты». В третьем периоде Капризов спас команду от позора. Форвард сравнял счет, а в концовке решил не доводить матч до овертайма и отгрузил победный гол, оформив хет-трик. В обеих шайбах поучаствовал партнер по тройке Болди.

В трех прошлых матчах россиянин остался без очков, и «Миннесота» потерпела три поражения подряд. Стоило Капризову преобразиться и вспомнить, кто в команде папочка, как «Уайлд» прервали неудачную серию. Чем больше таких матчей проведет Кирилл до конца регулярки, тем выше шансы «Миннесоты» на плей-офф. А тренерскому штабу надо придумать, как снизить зависимость команды от ведущего звена. «Миннесота» с Капризовым и без него — два разных клуба.

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