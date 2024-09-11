Кевин Магнуссен: Я ни о чём не жалею

В этом году Кевин Магнуссен второй раз завершит карьеру в Формуле 1. В 2020-м его уволил руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер, в 2022-м датчанин вернулся и выступал ещё три года, пока другой босс команды – Айо Комацу не стал продлевать с ним контракт. Кевин заявил, что ни о чём не сожалеет.

Кевин Магнуссен: «Честно говоря, это было весело? Я ни о чём не жалею. После Формулы 1 моя жизнь изменилась. Родился ребенок, начался новый этап моей жизни с семьей — и этот опыт был для нас по-настоящему интересным. Мысленно я закрыл для себя Формулу 1.

Звонок с предложением вернуться поступил, когда я сидел на пляже с напитком в руке. По пути в аэропорт я запаниковал, а затем оказался в боксах – обгоревшим на солнце и готовым к новым приключениям.

Я уже был опытным гонщиком Формулы 1 и знал, что меня ждёт, понимал, что не всё пройдёт гладко, что после радости от неожиданного возвращения всё вернётся к норме».

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