Швёнтек, Паолини, Кириос, Циципас и другие топ-теннисисты сыграют на выставочном командном турнире в Абу-Даби

Сегодня, 19 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) стартует третий сезон World Tennis League – выставочного турнира, объединяющего ведущих теннисистов мира в смешанных командах.



Соревнования пройдут на хардовом покрытии Etihad Arena и продлятся до 22 декабря.

Составы команд:

Eagles («Орлы»):

Стефанос Циципас (№11 ATP)

Ига Швёнтек (№2 WTA)

Александр Шевченко (№78 ATP)

Паула Бадоса (№12 WTA)

Falcons («Соколы»):

Андрей Рублёв (№8 ATP)

Елена Рыбакина (№6 WTA)

Денис Шаповалов (№56 ATP)

Каролин Гарсия (№48 WTA)

Hawks («Ястребы»):

Джордан Томпсон (№26 ATP)

Арина Соболенко (№1 WTA)

Сумит Нагал (№98 ATP)

Мирра Андреева (№16 WTA)

Kites («Коршуны»):

Каспер Рууд (№6 ATP)

Жасмин Паолини (№4 WTA)

Ник Кирьос (без рейтинга)

Симона Халеп (№877 WTA)

Формат турнира:

Турнир состоит из группового турнира с круговой системой, где каждая команда сыграет с каждой. В рамках каждого матча проводятся четыре встречи: мужская одиночка, женская одиночка и два парных матча (мужская, женская или смешанная пара), выбор которых определяется жребием. Команда, выигравшая жребий, выбирает формат парных матчей. По завершении группового этапа две лучшие команды встретятся в финале, который пройдет 22 декабря.

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