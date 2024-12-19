Швёнтек, Паолини, Кириос, Циципас и другие топ-теннисисты сыграют на выставочном командном турнире в Абу-Даби

Сегодня, 19 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) стартует третий сезон World Tennis League – выставочного турнира, объединяющего ведущих теннисистов мира в смешанных командах.
Соревнования пройдут на хардовом покрытии Etihad Arena и продлятся до 22 декабря.
Составы команд:
Eagles («Орлы»):
Стефанос Циципас (№11 ATP)
Ига Швёнтек (№2 WTA)
Александр Шевченко (№78 ATP)
Паула Бадоса (№12 WTA)
Falcons («Соколы»):
Андрей Рублёв (№8 ATP)
Елена Рыбакина (№6 WTA)
Денис Шаповалов (№56 ATP)
Каролин Гарсия (№48 WTA)
Hawks («Ястребы»):
Джордан Томпсон (№26 ATP)
Арина Соболенко (№1 WTA)
Сумит Нагал (№98 ATP)
Мирра Андреева (№16 WTA)
Kites («Коршуны»):
Каспер Рууд (№6 ATP)
Жасмин Паолини (№4 WTA)
Ник Кирьос (без рейтинга)
Симона Халеп (№877 WTA)
Формат турнира:
Турнир состоит из группового турнира с круговой системой, где каждая команда сыграет с каждой. В рамках каждого матча проводятся четыре встречи: мужская одиночка, женская одиночка и два парных матча (мужская, женская или смешанная пара), выбор которых определяется жребием. Команда, выигравшая жребий, выбирает формат парных матчей. По завершении группового этапа две лучшие команды встретятся в финале, который пройдет 22 декабря.