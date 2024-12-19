Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO украинец Александр Усик рассказал, что хочет вернуться в крузервейт. Александр хочет стать первым боксером в истории, который трижды станет абсолютным чемпионом мира.

Эту идею подтвердил промоутер Усика Александра Красюк и назвал риски такого решения боксера.

«Да, Усик вполне серьезно говорит, что хочет вернуться в крузервейт и выиграть все пояса. Это решение может повлиять на него, время может повлиять. Но это зависит от него, мы поддерживаем Усика всегда», – сказал Красюк.

Ранее Красюк прокомментировал возможное возвращение в ринг легендарного украинского супертяжа Владимира Кличко.

sport.ua