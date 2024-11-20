Федерер, Серена, Бекхэм, Родри и другие звезды спорта поздравили Надаля с завершением карьеры (ВИДЕО)

Рафаэль Надаль получил специальное видеообращение от своих коллег по туру и представителей других видов спорта, которое показали на прощальной церемонии в Малаге.



Теплые слова и желания испанскому теннисисту, который завершил свои профессиональные выступления, в видео выразили футболисты Дэвид Бекхэм, Рауль, Родри, Икер Касильяс, Андрес Иньеста, гольфист Серхио Гарсия, теннисисты Серена Уильямс, Кончита Мартинес, Роджер Федерер, Хуан Мартин дель Потро, Новак Джокович и Энди Маррей.

Родри: Я не знаю другого человека, который бы лучше представлял ценности спорта и жизни. Спасибо, что своим теннисом, своими камбэками ты наполнял наши сердца!

Дэвид Бекхэм: Поздравляю тебя, мой друг! Я поздравляю тебя с твоей невероятной карьерой! Целую тебя и твою семью!

Рауль: Лучший спортсмен в истории. Твои ценности на корте и вне его вдохновляли меня и в моей карьере, и в жизни. Страсть, которую ты вкладывал в каждое очко! Я думаю, что твое наследие будет вечным. Сильно тебя обнимаю, мой дорогой друг!

Серхио Гарсия: Я буду очень-очень скучать по тебе. Будет странно наблюдать за теннисом и не видеть там тебя. Я люблю тебя! Буду очень скучать!

Серена Уильямс: О, Боже, ты так много значил для моей карьеры. Ты вдохновил меня на столько побед, на то, чтобы продолжать идти дальше, бороться, становиться лучше, чтобы буквально играть как ты. Боже, мы будем по тебе скучать.

Новак Джокович: Твои упорство, бойцовский характер, энергия, которую ты привносил, твоя сила – все это будет изучаться и передаваться многим будущим поколениям. Для меня было честью и радостью, что меня называли твоим соперником. Теннисный мир и спортивный мир будут скучать по твоей удивительной энергии на корте. Спасибо за все и пусть тебе везет, мой друг!

Роджер Федерер: Поздравляю тебя с невероятно выдающейся карьерой! Для меня было честью играть с тобой, а особенно – против тебя. Столько моих любимых воспоминаний, вроде Уимблдона-2008, связаны с тобой, Рафо! Желаю всего наилучшего в том, что ждет тебя в будущем вместе с твоей замечательной семьей. Наслаждайся моментом, береги себя!

Хуан Мартин дель Потро: Я хочу поблагодарить тебя за все те моменты в туре, которые мы разделили с тобой. За все, чему я научился от тебя. Сильно обнимаю и благодарю тебя за все!

Энди Маррей: Страсть и интенсивность, с которыми ты играл, – это то, к чему будут стремиться столько теннисистов. И чем ты запомнишься всем теннисным болельщикам. Было невероятно наблюдать за тобой! Спасибо тебе за все, Рафо! Наслаждайся!

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