Ролан Гаррос. Белозерцев вышел в третий круг и сыграет против второго сеяного

Украинский теннисист Никита Белозерцев одержал вторую победу в основной сетке юниорского Ролан Гаррос



В матче второго круга Никита Белозерцев за 1,5 часа обыграл американца Джека Секорда – 6:3, 6:4. Украинец подал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки, проиграл три гейма на своей подаче и сделал пять брейков.

16-летний Белозерцев стал первым представителем Украины в третьем круге юниорского «мэйджора» в Париже с 2021 года, когда до четвертьфинала дошел Вячеслав Белинский.

Свой следующий матч Никита Белозерцев проведет против 17-летнего итальянца Якопо Вазами, который посеян на турнире под вторым номером.

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