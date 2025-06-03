Ферстаппен: Не вижу необходимости говорить с Расселлом

Макс Ферстаппен не планирует обсуждать с Джорджем Расселлом их столкновение в пятом повороте, за которое стюарды наказали гонщика Red Bull Racing 10-секундным штрафом и тремя штрафными баллами.

Отвечая на вопрос после гонки, планирует ли он обсудить с пилотом Mercedes случившиеся, Ферстаппен сказал: «Нет, я не вижу в этом необходимости. Я считаю, что в жизни не нужно иметь слишком много сожалений. Ты живёшь всего один раз».

При этом Макс прокомментировал касание с Шарлем Леклером на стартовой прямой, по результатам которого стюарды не стали применять штрафные санкции к гонщикам: «С Шарлем я поговорю, поскольку не знаю, что именно произошло. Это был очень странный манёвр, ведь к тому моменту он уже фактически меня обогнал, но внезапно начал смещаться влево. Могла произойти серьёзная авария.

Я думал, что получу прокол, поскольку в таких эпизодах можно повредить шину краем днища. Это был очень странный инцидент, и я не знаю, что произошло».

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