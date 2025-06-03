Умер известный боксер-чемпион, который когда-то покорил три дивизиона

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Маккаллум

Умер известный ямайский боксер-профессионал Майк Маккаллум.

На момент смерти ему было 68 лет. Бывший боксер скончался в американском Лас-Вегасе в субботу, 31 мая. Ему стало плохо по дороге в спортивный зал, он остановился на обочине, его уже нашли без сознания. Уже позже врачи констатировали смерть известного боксера.

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Маккаллум одержал на профессиональном ринге 49 побед. Обладал чемпионскими поясами в первом среднем, втором среднем и полутяжелом весе.

sport.ua