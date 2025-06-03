Правильное решение? Звёздный полузащитник Сандерленда выбрал клуб для продолжения карьеры

Звёздный полузащитник "Сандерленда" выбрал клуб для продолжения карьеры.

Bild сообщил, что Джоб Беллингем выбрал своим следующим клубом "Боруссию Д". Полузащитник отказал "РБ Лейпцигу" и "Айнтрахту".

По сообщениям источника, его впечатлила команда и атмосфера на стадионе, когда он приходил на матчи старшего брата.

Сейчас ведутся переговоры с "Сандерлендом" по стоимости футболиста. "Боруссия Д" не хочет платить больше 25 млн евро, но английский клуб требует большую сумму.

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Сообщается, что тренер "шмелей" Нико Ковач и руководство разговаривали с футболистом и приложили все усилия, чтобы добиться успеха в сделке.

В сезоне 2024/25 Джоб Беллингем сыграл в 43-х матчах "Сандерленда", в которых отметился четырьмя голами и тремя голевыми передачами.

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