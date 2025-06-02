От души. Реакция мамы Кварацхелии на гол сына в финале Лиги Чемпионов. ВИДЕО

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В сети показали реакцию мамы Кварацхелии на гол сына в финале Лиги Чемпионов.

Женщина подошла к телевизору после взятия ворот грузинским вингером. Она обняла и поцеловала экран, на котором показывали футболиста.

Момент попал на видео:

Напомним, что Хвича Кварацхелия забил в финале Лиги Чемпионов гол в ворота "Интера" и сделал счёт 4:0 в пользу французской команды. Это взятие ворот стало третьим для игрока в турнире.

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Также на счету футболиста 2 голевые передачи.

К слову, "ПСЖ" впервые в своей истории стал победителем Лиги Чемпионов.

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