Майк Тайсон назвал боксера, который величественнее Мухаммеда Али

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный боксер Майк Тайсон назвал боксера, который является более великим, чем Мухаммеда Али. Тайсон выделил Шугара Рэя Робинсона, который провел более 200 боев на профессиональном ринге.

«Шугар Рей Робинсон был самым выдающимся бойцом, который когда-либо жил», — сказал Майк Тайсон.

За карьеру Шугар Рей Робинсон выиграл 175 профессиональных поединков.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua