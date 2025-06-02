Ролан Гаррос. Синнер выиграл матч против “нейтрального” Рублёва и установил национальный рекорд

Янник Синнер победил в четвертом круге на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 1) – Андрей Рублёв (-, 17) 6:1, 6:3, 6:4

Итальянский теннисист десятый раз сыграл против Рублёва и одержал седьмую победу.

Синнер 11-й раз в карьере вышел в четвертьфинал на турнире Grand Slam и третий раз ему это удалось на Ролан Гаррос.

Также итальянец продлил свою беспроигрышную серию на “мэйджорах” до 18 матчей и сравнялся по этому показателю с Андре Агасси, Борисом Беккером и Матсом Виландером.

Сегодняшняя победа стала для Янника 72-й на турнирах Grand Slam в одиночном разряде, и теперь он является рекордсменом по этому показателю среди итальянских игроков, обойдя Фабио Фоньини.

За свой шестой полуфинал на соревнованиях данного уровня Синнер будет бороться с Александром Бубликом. Теннисисты встречались четыре раза, и в трех матчах сильнее был итальянец. Ранее они не играли друг против друга на грунтовом покрытии.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua