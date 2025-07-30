Костюк — Касаткина: анонс матча WTA 1000 в Монреале

31 июля 2025 года состоится матч 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале, в котором встретятся украинка Марта Костюк (WTA 28) и россиянка Дарья Касаткина. Трансляция будет проходить на платформе wtatv.com. Время начала встречи будет объявлено позже. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Марта Костюк: уверенность возвращается

Для украинской теннисистки этот сезон стал непростым, с шестью подряд поражениями, а последняя победа датирована еще маем. Но в Монреале она показала волю к победе. В своем первом матче против опытной Маркеты Вондроушовой, которая после операции начала возвращаться в форму, Костюк одержала волевую победу — 2:6, 6:3, 6:2.

Когда Марта в хорошей форме, она способна обыграть любую соперницу. Эта победа должна вернуть ей уверенность в своих силах. На харде в этом сезоне она сыграла 20 матчей, из которых выиграла 11.

Дарья Касаткина: нестабильные результаты

Дарья Касаткина, ставшая с этого года австралийкой, демонстрирует переменные результаты. В этом сезоне на её счету 17 побед и столько же поражений. На харде она провела 18 матчей, из которых 10 выиграла.

В Монреале Дарья также начала борьбу со второго круга, одержав уверенную победу над Анной Блинковой — 6:1, 6:4. В начале сезона Касаткина была в топ-10, но после нескольких неудач потеряла 9 позиций и выбыла из первой десятки.

Дарье 28 лет, и хотя она все еще молода, её карьера достигла пика. Она считалась одной из самых перспективных теннисисток, но титулы на «Шлемах» ей так и не покорились.

Личные встречи

Марта и Дарья встречались семь раз, и на данный момент Касаткина ведет с результатом 4:3. Последний матч состоялся в этом году на турнире в Риме, где Марта одержала уверенную победу — 6:4, 6:2.

Прогноз

Этот матч выглядит очень конкурентным. Обе теннисистки находятся рядом в рейтинге, а их личная статистика достаточно сбалансирована. Однако небольшим фаворитом в этом поединке считается украинка. Ожидается сложная борьба между двумя сильными теннисистками из топ-30.

Напомним, мы также писали о том, что Дарья Снигур выйшла в четвертьфинал.