Партизан — Александрия: анонс матча Лиги конференций

31 июля 2025 года состоится матч 1/2 квалификации Лиги конференций, в котором встретятся сербский «Партизан» и украинская «Александрия». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на платформе КиевстарТВ. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Партизан: настрой на победу

«Партизан» давно привык выступать в еврокубках, но в этом сезоне ему предстоит бороться только в Лиге конференций, так как конкурировать с «Црвеной Звездой» на внутренней арене очень сложно. В квалификации Лиги Европы «Партизан» не смог пройти АЕК, уступив в серии пенальти, и теперь каждое выступление в турнире для команды критически важно.

Несмотря на проблемы в обороне, у «Партизана» есть хороший задел перед матчем-ответом. Команда может проиграть с разницей в один мяч и все равно пройти дальше, но расслабляться еще рано, ведь «Александрия» показала свою опасность в первом матче.

Александрия: шанс на камбек

«Александрия» имеет опыт игры в еврокубках, но не выступала на таком уровне давно. Команда могла попасть в Лигу Европы, однако из-за победы «Шахтера» в Кубке Украины украинцы не смогли квалифицироваться.

Теперь «Александрии» предстоит сложная задача — отыграть два мяча в выездном матче. Однако стоит отметить, что команда выглядела достойно, создавая множество опасных моментов, несмотря на поражение. Реализация подводила, но шансы на камбек еще есть, и «Александрии» стоит рисковать, чтобы совершить подвиг.

Личные встречи

Первая встреча между командами прошла на нейтральном поле, и обе команды продемонстрировали атакующий футбол, но решающее значение имела реализация моментов. «Партизан» выиграл 2:0, что значительно усложнило задачу для «Александрии» в ответной игре.

Прогноз

С учетом результата первого матча «Партизан» выглядит фаворитом, но у «Александрии» нет ничего, чтобы терять, и команда будет рисковать. Это сделает матч еще более захватывающим и непредсказуемым.

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