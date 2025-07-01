Стали известны три пары 1/4 финала КЧМ. Когда они сыграют?

Клубный чемпионат мира 2025 года стремительно приближается к стадии 1/4 финала, и уже стали известны три захватывающих пары, которые продолжат борьбу за титул. Турнир преподнёс сразу несколько сенсаций: два европейских гранда — Интер и Манчестер Сити — неожиданно покинули зону плей-офф, уступив соперникам с Южной Аравии и Южной Америки. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

В одном из самых обсуждаемых матчей 1/8 финала Флуминенсе уверенно обыграл Интер со счётом 2:0, а Аль-Хиляль в драматичной игре переиграл Манчестер Сити в овертайме — 4:3. Теперь именно эти два клуба встретятся между собой в первом четвертьфинале, который состоится 4 июля в 22:00 по киевскому времени. Учитывая смелую игру бразильцев и неимоверную реализацию саудитов, это противостояние обещает быть особенно горячим.

Ещё два матча четвертьфинала уже известны

5 июля в 04:00 по киевскому времени Палмейрас сразится с Челси. Напомним, что бразильский клуб прошёл в 1/4 финала благодаря минимальной победе над Ботафого (1:0), а «синие» без особых проблем разобрались с Бенфикой украинского голкипера Анатолия Трубина, разгромив лиссабонцев со счётом 4:1.

Третий подтверждённый матч четвертьфинала — европейская битва гигантов. Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ встретится с Баварией. Парижане на стадии 1/8 финала не оставили шансів Інтеру Майамі (4:0), а мюнхенці в результативной перестрелке обыграли Фламенго — 4:2. Этот матч запланирован на 5 июля в 19:00.

Последняя пара определится уже совсем скоро

Заключительная четвёртая пара 1/4 финала определится в ночь на 2 июля. На поле выйдут:

Реал Мадрид против Ювентуса

против Боруссия Дортмунд против Монтеррея

Победители этих встреч сойдутся между собой 5 июля в 23:00, чтобы разыграть последнюю путёвку в полуфинал.

КЧМ-2025 дарит болельщикам неожиданные развязки, яркие матчи и уникальные афиши. Уже сейчас очевидно: этот турнир станет одним из самых интересных в истории клубного футбола.

Расписание подтверждённых матчей 1/4 финала КЧМ-2025:

04 июля, 22:00 — Флуминенсе – Аль-Хиляль

— Флуминенсе – Аль-Хиляль 05 июля, 04:00 — Палмейрас – Челси

— Палмейрас – Челси 05 июля, 19:00 — ПСЖ – Бавария

— ПСЖ – Бавария 05 июля, 23:00 — Реал Мадрид/Ювентус – Боруссия Дортмунд/Монтеррей

Напомним, мы также писали о том, как Флуминенсе выбил Интер из КЧМ.